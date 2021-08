Alle Fans von You aufgepasst! Die Erfolgsserie rund um Hauptdarsteller Penn Badgley (34) begeisterte die Zuschauer bereits zwei Staffeln lang – und im vergangenen April gab es dann die erfreulichen News: Die neuen Folgen sind im Kasten! Weitere Details über die Fortsetzung des beliebten Netflix-Formats behielten die Macher aber vorerst für sich. Jetzt gibt es aber endlich einen Trailer – und dieser verrät erste spannende Details!

In dem Trailer auf YouTube hört man die Stimme von Hauptfigur Joe Goldberg, der über seinen Nachwuchs mit Freundin Love Quinn (gespielt von Victoria Pedretti, 26) spricht. "Ein Junge war nicht das, was wir erwartet hatten. Und ich würde lügen, wenn ich sage: Der Gedanke an einen Mini-me sei ausschließlich spannend." Der werdende Vater aka Serienkiller verspricht seinem Sohn Henry: "Für dich kann ich mich ändern." Das Paar zieht Ende von Staffel zwei in die Vorstadt, während Love schwanger ist – was dort wohl alles passieren wird?

Es bleibt spannend, wie es für Joe weitergehen wird – doch lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden. Denn am Ende des Teasers verrät die Produktion auch, ab wann sich die Zuschauer über den Nachschub freuen können: Am 15. Oktober dieses Jahres fällt auf dem Streamingdienst der Startschuss!

Beth Dubber/Netflix Victoria Pedretti und Penn Badgley in "You"

Beth Dubber/Netflix Penn Badgley in "You"

Netflix Penn Badgley in "You – Du wirst mich lieben"

