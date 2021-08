Schockmoment für Jill Lange (21)! Bei Are You The One – Reality Stars in Love sorgt die Brünette aktuell regelmäßig für Gesprächsstoff. Unvergessen bleibt wohl ihr spontaner Sex mit dem Kandidaten Alexander Golz (25). Doch auch abseits der Kameras denkt Jill vor ihren Handlungen nicht immer gründlich nach. Und das wäre ihr nun beinahe zum Verhängnis geworden: Nach dem Feiern wärmte sich Jill Essen im Ofen auf – und schlief währenddessen ein.

Diese Horrorstory packte die 21-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story aus. Erst nach einigen Stunden sei sie wieder wach geworden. "Ich habe gemerkt, dass es übel verbrannt gestunken hat und da war auch voll viel Rauch in der Küche. Ich habe erst mal alle Fenster aufgerissen", erinnerte sie sich. "Ich hatte Glück, dass es nicht gebrannt hat. Das Essen war in einer Pappschale." Aus Angst, eine Rauchvergiftung zu haben, fuhr sie in die Notaufnahme – dort gab es jedoch Entwarnung: "Die Blutergebnisse waren in Ordnung und die Sauerstoffsättigung war auch okay", betonte Jill.

Die Untersuchung, die eine Rauchvergiftung bestätigt oder ausschließt, verweigerte sie jedoch. "Um herauszufinden, ob man eine Rauchvergiftung hat, kriegt man aus einer Arterie im Handgelenk Blut entnommen. Und der Arzt meinte, das wäre mega-unangenehm", erklärte die TV-Bekanntheit ihre Entscheidung. Nach diesem Schockerlebnis geht es Jill den Umständen entsprechend. "Jetzt bin ich zu Hause und hab immer noch mega Kopfschmerzen und Übelkeit", äußerte sie.

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

