Kourtney Kardashians (42) Liebesglück geht ihrem Ex offenbar gehörig gegen den Strich. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty datet seit kurzem den Blink-182-Star Travis Barker (45) – und zeigt der ganzen Welt gerne, wie glücklich sie mit ihrem Neuen ist. Immer wieder präsentieren sich die beiden turtelnd im Netz oder werden eng umschlungen von Paparazzi abgelichtet. Das scheint ihrem Ex-Freund Scott Disick (38) allerdings gar nicht zu passen: Er wollte sogar mit Kourtneys anderem Ex-Freund über sie und Travis lästern.

Nachdem zwischen den dreifachen Eltern Kourtney und Scott Schluss war, kam die 42-Jährige zunächst mit dem Male-Model Younes Bendjima (28) zusammen – das mit dem neuen Liebesglück seiner Ex offenbar besser klarkommt als Scott. Younes teilte nun nämlich in seiner Instagram-Story eine private Nachricht, die der TV-Star ihm geschrieben hatte. Darin schickte der 38-Jährige ihm ein Turtel-Pic von Kourtney und Travis. Dazu schrieb er: "Geht es diesem Mädel noch gut? Bruder, was ist das? Mitten in Italien." Auf die Lästerattacke wollte sich Younes aber offenbar nicht einlassen und antwortete lediglich: "Das ist mir egal, solange sie glücklich ist. PS: Ich bin nicht dein Bruder."

Bisher schien es, als hätten sich Kourtney und Scott im Guten getrennt und seien Freunde geblieben. Doch laut Younes scheint der "Flip It Like Disick"-Star schon länger ein Problem mit Kourtneys Beziehung zu haben. In einer weiteren Story schrieb der 28-Jährige jedenfalls: "Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Er spielt schon zu lange Spielchen. Ich habe keine Lust mehr, zu schweigen und nett zu sein."

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2021

Getty Images Younes Bendjima und Kourtney Kardashian im Mai 2018

Getty Images Scott Disick, TV-Star

