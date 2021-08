Anthony Hopkins (83) hat eine ganze Menge erreicht. Der Brite blickt auf ein bewegtes Leben zurück: Vor allem durch Rollen wie in "Das Schweigen der Lämmer" machte der Schauspieler sich einen Namen – für seine Leistung wurde er mit unzähligen Preisen und sogar zwei Oscars ausgezeichnet. Inzwischen ist in sein abenteuerliches Leben aber etwas Ruhe eingekehrt: Mittlerweile hat Anthony einen friedlichen Punkt in seinem Leben erreicht.

Im Interview mit Augsburger Allgemeine erzählt der inzwischen 83-Jährige, dass er inzwischen ruhiger geworden ist. "Früher dachte ich, ich wüsste alles besser – jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Das gibt mir inneren Frieden", erklärt er. Auch in Bezug auf sein eigenes Dasein sei ihm inzwischen einiges klar geworden: "Ich bin mir meiner Sterblichkeit bewusst. Eines Tages ist alles vorbei. Ich hoffe aber, dass ich noch viele Jahre vor mir habe."

Diese verbleibenden Jahre wolle er unbedingt nutzen, um sich weiterhin seinem Beruf zu widmen – das sei nämlich die große Leidenschaft des Darstellers. "Meine Arbeit hält mich am Leben. Ich liebe das Leben und genieße jeden Tag", betont Anthony weiterhin.

United Archives GmbH/ Action Press Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" 1991

Getty Images Schauspieler Anthony Hopkins, 2019

Getty Images Anthony Hopkins, Schauspieler

