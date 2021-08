Was ist bei Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) denn los? Die Beziehung der Influencerin und des Schauspielers gibt seit einigen Wochen Rätsel auf – die Öffentlichkeit weiß nicht, ob die werdenden Eltern noch ein Paar sind oder nicht. Als sie sich zuletzt zusammen im Urlaub gezeigt haben, nahmen die Fans an, dass die vermeintliche Krise überstanden sei. Doch ist dem wirklich so? Jimi schmeißt Yeliz nun radikal aus seinem Social-Media-Life raus.

Nachdem Yeliz bereits alle Pärchenfoto bis auf eines auf ihrem Instagram-Account gelöscht hatte, hat nun auch Jimi unerwartet einen Schlussstrich gezogen. Auf seinem Profil gibt es keine gemeinsamen Schnappschüsse mehr – und offenbar will er auch nichts mehr von der Mutter seines Kindes im Netz sehen: Er folgt ihrem Kanal nämlich nicht mehr! Yeliz ihrerseits postete nachdenkliche Worte: "Die größte Entschuldigung schulde ich mir selbst, weil ich Dinge mit mir machen lassen habe, welche ich nicht verdient habe. Habe mich belügen, manipulieren, verletzen und meinen Seelenfrieden nehmen lassen."

Ob das nun für eine endgültige Trennung der beiden spricht? Nach wie vor lassen sie ihre Community im Unklaren – Jimi kündigte vor wenigen Stunden sogar an, sich ein paar Tage zurückziehen zu wollen. Es lag zunächst nahe, dass er sich etwas Zeit nimmt, um für Yeliz da zu sein, da die Geburt jederzeit beginnen kann – oder liegt es nun doch eher an ihrem Beziehungsstress?

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2019

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

