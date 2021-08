Halsey (26) ist rundum zufrieden. Anfang des Jahres hatte die Sängerin ihre Fans mit der süßen Nachricht überrascht, dass sie zum ersten Mal schwanger sei. Im Juli kam dann ihr Sohn Ender zur Welt. Seitdem teilt die frischgebackene Mutter immer häufiger Einblicke in ihren Alltag. So veröffentlichte sie beispielsweise mehrere Fotos von sich, die sie beim Stillen ihres Babys zeigen. Nun schwärmte die Sängerin außerdem überschwänglich von ihrer Beziehung mit Alev Aydin.

In einem Interview mit Apple Music sprach die 26-Jährige nicht nur über ihr viertes Album "If I Can't Have Love, I Want Power", sondern auch über das Thema Liebe. So verriet Halsey, dass ihr Partner ihr bei der Entstehung ihrer neuen Songs indirekt geholfen habe. "Ich liebe meinen Partner, unsere Beziehung ist so voller Liebe, Leidenschaft und Kommunikation", begann die in New Jersey geborene Beauty zu schwärmen. Sie fuhr fort, dass ihre Schwangerschaft und die Liebe ihres Freundes ihr dabei geholfen haben, das "leichteste Album [...], das ich je geschrieben habe", zu produzieren.

Außerdem versicherte die "Without Me"-Interpretin, dass es ihrer Meinung nach schwer sei, in der Öffentlichkeit schwanger zu sein. Zumal viele Dinge, mit denen sie sich selbst identifiziere, sich nicht mit der klassischen Mutterrolle vereinbaren lassen. "Als Künstlerin basiert ein Großteil deiner Identität darauf, dass du sexuell begehrenswert bist", verdeutlichte Halsey ihren Standpunkt weiter. Deswegen sei ihre Schwangerschaft für sie gewissermaßen ein Glück im Unglück gewesen.

Alev Aydin und Halsey

Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Halsey auf einem Event in NYC im Februar 2019

