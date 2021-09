Packt Walentina Doronina jetzt über ihre Are You The One?-BFF Jill Lange (21) aus? In der Realityshow sind die beiden Singledamen nicht nur ein Herz und eine Seele, sondern auch meist einer Meinung – das gilt allerdings nicht für ihren Mitbewohner Alexander Golz (25). Den findet die Blondine nämlich alles andere als gut. Jill hingegen hatte mittlerweile nicht nur einen Kuss mit dem Ex-Bachelorette-Boy, sondern landete auch im Boom-Boom-Room mit ihm. Dabei ist sich Walentina sicher: Eigentlich ist Jill von Alex angewidert!

"Jill meinte jeden Tag zu mir, dass Alex sie anwidert und er null ihr Typ ist", verriet Walentina im Interview mit Promiflash. Sie kennt den Lockenkopf schon längere Zeit aus ihrer Gegend. "Wir haben uns ja auch einmal getroffen, und leider geküsst – very ugly", plauderte die Beauty aus. Kurz darauf sei ihr allerdings klar geworden, dass der 24-Jährige null empathisch, ein Fuckboy und sehr unreif sei. "Ich persönlich konnte es auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum Jill mit Alex geschlafen hat", gab Walentina offen zu.

An ihr eigenes Date mit Alex kann sie sich noch ganz genau erinnern. Sie wurde damals von dem Muskelmann mit Freundinnen zu einem TV-Abend eingeladen. "Dann haben wir uns beim Flaschendrehen geküsst", erinnerte sich Walentina. Anschließend habe Alex offenbar noch weitere Male versucht, der Influencerin näher zu kommen. Doch für die 21-Jährige war klar: "Alex ist null mein Typ und deswegen gab es danach auch keinen Kontakt mehr!"

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

TVNOW / Markus Hertrich Alexander Golz, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, TV-Sternchen

