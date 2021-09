Paris Hilton (40) ist noch immer total verliebt! Das It-Girl ist nach mehreren turbulenten Beziehungen endlich angekommen: In dem Unternehmer Carter Reum fand die Hotelerbin den Mann fürs Leben. Nachdem der Beau seiner Angebeteten Anfang des Jahres dann die Frage aller Fragen stellte, werden die Blondine und ihr Verlobter schon bald vor den Traualtar schreiten. Kurz vorher machte Paris ihrem Carter jetzt eine leidenschaftliche Liebeserklärung!

Bereits seit 21 Monaten ist Carter der Mann an Paris' Seite – zu diesem besonderen Anlass widmete die Unternehmerin ihrem Schatz emotionale Worte auf Instagram. "Ich denke nicht, dass ich das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch, wenn ich in deiner Nähe bin, jemals überwinden werde. [...] Ich verliere mich jedes Mal in dir", schrieb die Beauty. Ihre Liebesgeschichte sei das Beste, was ihr jemals passiert sei: "Ich kann dem Himmel nicht genug danken. Ich liebe das Leben, das wir haben, die Liebe, die wir teilen und vor allem dich."

Mit ihren tiefsinnigen Worten begeisterte Paris auch ihre Fangemeinde. "[Ihr seid wie] Barbie und Ken! Ich freue mich so für dich, Paris. Du verdienst nur das Beste dieser Welt", schrieb beispielsweise ein zutiefst berührter Fan unter dem Instagram-Beitrag.

MEGA Paris Hilton und Carter Reum in Malibu, Kalifornien

MEGA Paris Hilton und Carter Reum in Los Angeles

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Juni 2021

