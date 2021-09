Was will Yeliz Koc (27) damit bloß sagen? Das Ex-Bachelor-Girl und der Vater ihres noch ungeborenen Kindes, Jimi Blue Ochsenknecht (29), redeten gerade erst Tacheles, was ihren Beziehungsstatus angeht. Nach monatelangen Spekulationen bestätigten die werdenden Eltern jetzt: Ja, sie gehen getrennte Wege. Doch nachdem die einstigen Turteltauben endlich Klartext sprachen und mit den Gerüchten aufräumten, legt die Influencerin nur kurz danach eine Kehrtwende hin: Sie postet ein mehrdeutiges Zitat im Netz.

"Nur wer in schlechten Zeiten bei dir bleibt, hat die guten mit dir verdient", schreibt Yeliz in ihrer Instagram-Story. Spielt sie damit etwa auf das Beziehungsende mit Jimi an und darauf, dass er sie im Stich gelassen hat? Es wirkt fast so. Dass die beiden offenbar nicht im Guten auseinandergegangen sind, wird durch diese kryptischen Zeilen allerdings mehr als deutlich. Bestärkt wird dieser Verdacht noch durch einen Post, den die 27-Jährige nur zwei Stunden zuvor geteilt hatte, als sie erstmals auf Jimis Trennungsstatement reagierte.

Darin macht die Hannoveranerin ihrem Ex schlimme Vorwürfe und unterstellt ihm, mit seiner Stellungnahme völlig gedankenlos gehandelt zu haben. "Ich habe genug Stress und Sorge um meine Kleine und finde es unverantwortlich, genau jetzt noch mehr Salz in die Wunde zu streuen, ohne Respekt vor der Gesundheit der eigenen Tochter", wetterte Yeliz.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de