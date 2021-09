Wie sind die Verhältnisse in dieser Liebesgeschichte? Claudia Norberg (50) ließ sich im vergangenen Jahr von Schlagersänger Michael Wendler (49) scheiden. Seitdem galt die Unternehmerin als Single – doch das stimmte wohl schon eine ganze Weile nicht mehr! Denn bereits seit Anfang 2021 soll sie in einer Beziehung mit einem Luxus-Autohändler sein. Doch Claudia ist offenbar nicht die einzige Frau in dessen Leben.

Der Neue an der Seite der gebürtigen Gladbeckerin heißt Hubertus Freiherr von Falkenhausen und soll nach Bild-Informationen bereits vergeben sein. Das habe der Unternehmer auch gegenüber dem Blatt bestätigt: "Claudia ist die zweite Frau an meiner Seite. Ich lebe seit zehn Jahren in einer Beziehung." Zur genauen Konstellation seines Liebeslebens habe er sich allerdings nicht weiter geäußert. Er sei aber sogar verheiratet, hieß es weiter.

Auch ein weiteres pikantes Detail erregte einige Aufmerksamkeit: Denn Hubertus soll 2011 wegen Körperverletzung verhaftet worden und seitdem vorbestraft sein! Claudias neue Liebe sorgt also schon kurz nach Bekanntwerden für Furore.

F.KRUG/G.OHLENBOSTEL / Action Press Michael Wendler und Claudia Norberg nach ihrer Verlobung 2009

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im Mai 2020

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg und ihre Tochter Adeline

