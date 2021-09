Jana Schölermanns (34) Bauch wächst und wächst. Im Juli hatten die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin und ihr Mann Thore (36) die freudige Nachricht mit ihren Fans geteilt, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Schon im Dezember dieses Jahres soll ihr Kind auf die Welt kommen, sodass ihr Hund Rudi kein Einzelkind bleibt, wie die beiden bereits scherzten. Nun plauderte die Schauspielerin zudem aus, wie viel Gewicht sie inzwischen mehr auf die Waage bringt.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 34-Jährige an ihre Community und beantwortete einige Fragen ihrer Follower zum Thema Baby und Schwangerschaft. Neben Themen wie Morgenübelkeit, allgemeinen Beschwerden oder ihrem Wohlbefinden interessierten sich die Abonnenten zudem dafür, was sich bei der Bald-Mama durch die Schwangerschaft alles verändert hat. "Ich habe bisher zehn Kilo zugenommen", hielt die Synchronsprecherin fest.

Sie fuhr fort, dass sie "richtige Glücksgefühlschübe" verspüre und mit jedem Tag die Vorfreude auf ihr Baby wachse. Auch dass das Paar bereits wisse, ob es sich auf ein Mädchen oder einen Jungen freuen dürfe, gestand Jana. Dennoch wollen die beiden Moderatoren das Geschlecht ihres Kindes noch nicht preisgeben und es künftig auch nicht in der Öffentlichkeit zeigen.

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Hund Rudi

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann August 2021

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de