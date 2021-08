Was für ein niedlicher Vergleich! Erst im September 2019 gaben sich Jana (34) und Thore Schölermann (36) das Jawort. Jetzt erwarten die beiden Verbotene Liebe-Stars zum ersten Mal Nachwuchs. Das gaben sie erst kürzlich auf Social Media bekannt. Dazu teilte die Schauspielerin ein Foto von sich, Thore und ihrem Hund Rudi. Jetzt zog die werdende Mutter einen süßen Vergleich darüber, wie groß ihr Baby inzwischen schon ist.

Die Moderatorin postete ein Foto von ihrem Hund im Welpenalter auf Instagram. Sie erklärte: "Unser Baby hat jetzt ungefähr die Größe von einem kleinen Hundewelpen. Kaum vorstellbar, dass so ein Mini-Rudi in meinem Bauch ist. Hoffentlich nicht ganz so haarig." Ein Welpe der verglichenen Rasse hat eine Körpergröße von 28 bis 30cm und wiegt zwischen 430 und 600 Gramm. Schon vergangenes Jahr hatte Papa Thore angedeutet, dass die beiden sich gemeinsame Kinder wünschen. In einem Gespräch mit der Agentur spot on news verriet er damals: "Sagen wir mal so: Es sind zwei Kinderzimmer eingeplant..."

Bei der offiziellen Verkündung der Babynews kam der Moderator dann kaum aus dem Schwärmen heraus: "Es ist so schön, die richtige Frau, die perfekte Zeit, alles macht auf einmal Sinn." Zuletzt nahm sich das Paar eine kleine Auszeit vom Alltag und genoss im Urlaub auf Formentera seine Zweisamkeit.

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermanns Hund Rudi

Anzeige

Instagram / janajuliekilka Die Moderatoren Jana und Thore Schölermann

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann im August 2021

Anzeige

Wie gefällt euch der Vergleich? Total niedlich! Ein bisschen komisch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de