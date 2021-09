In diese Situation wäre Diogo Sangre wohl besser nicht geraten! Eigentlich schien für den Muskelmann bei Are You The One – Reality Stars in Love alles wie am Schnürchen zu laufen. Spätestens nach dem Einzug von Vanessa Mariposa ist der Tattoofan der Meinung, sein Perfect Match gefunden zu haben. Doch auch mit TV-Mitbewohner und einstiger Ex on the Beach-Teilnehmerin Finnja Bünhove hat Diogo eine heiße Vergangenheit – und die kam nun völlig unerwartet ans Licht!

Kurz vor der anstehenden Matching Night plauderte Finnja gegenüber Jacqueline Siemsen aus, dass sie schon mal einen Dreier mit Diogo und dessen Kumpel hatte. Völlig unverblümt sprach Moderatorin Sophia Thomalla (31) die Beauty bei der Wahl ihres Partners nun auf dieses Thema an. Dabei stand sowohl Finnja als auch Diogo der Schock sichtlich ins Gesicht geschrieben. Die Frage "Habt ihr miteinander geschlafen?" verneinte die Beauty zuerst, revidierte kurz darauf aber mit einem "vielleicht".

Eugen Lopez hingegen will die Aussage nicht einfach so stehen lassen – immerhin möchte er Finnja aktuell kennenlernen. Der Bartträger stellte deshalb seinen Kumpel Diogo kurzerhand zur Rede: "Hast du sie geknallt?" Dieser entschied sich allerdings, ahnungslos zu tun. Ob das Verhältnis zwischen Eugen und Finnja nach diesem Vorfall wohl noch genauso gut ist? "Dann erzählst du mir irgendwas von ernsten Absichten – Alter, du hast meinen Kollegen gef*ckt", machte Eugen im Einzelinterview seinem Ärger Luft.

