Jetzt zieht TVNow Konsequenzen! In der vergangenen Doppelfolge von Are You The One – Reality Stars in Love kam es zu einem sehr intimen Geständnis von Kandidatin Finnja Bünhove: In einem privaten Gespräch mit Show-Kollegin Jacqueline Siemsen eröffnete sie, einen ungeplanten Dreier mit Diogo Sangre und dessen Kumpel gehabt zu haben. In der Matching Night wurde die Sache dann auch noch in der Runde an die große Glocke gehangen. TVNow hat sich nun dazu entschieden, die Ausgabe offline zu nehmen!

Das verriet der Streamingdienst mit einem Statement auf Instagram: "In der neuen Folge gab es unter den Singles ein Gespräch zu einem sensiblen Thema, das wir so nicht hätten zeigen sollen und das auch hier zu vielen Reaktionen geführt hat. Wir haben beschlossen, die Folge offline zu nehmen. Die neue Fassung stellen wir zeitnah wieder zur Verfügung." Konkret heißt das vermutlich: Das Gespräch zwischen Finnja und Jacky wird rausgeschnitten.

Bei den Fans der Show sorgte dieser Entschluss für gemischte Gefühle. Auf der einen Seite hielten viele Zuschauer, die die Folgen schon gesehen hatten, die Entscheidung für absolut sinnvoll und richtig. Auf der anderen Seite hatten viele noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, die Episoden überhaupt zu sehen, und waren enttäuscht, jetzt ein bisschen länger auf ihre wöchentliche "Are You The One?"-Session warten zu müssen.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One – Reality Stars in Love"

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner; TVNOW / Markus Hertrich Collage: Finnja und Diogo

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Finnja Bünhove, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de