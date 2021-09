Muss Jannik jetzt etwa mal wieder um seine Partnerin bangen? Der Stadtbahnfahrer sorgte bei Love Island in den vergangenen Tagen für eine Menge Ärger: Sowohl Granate Lena als auch Sixpack-Queen Andrina (28) hatten es ihm angetan – und der Kölner flirtete wild mit beiden Frauen. Schlussendlich wählte Erstere ihn dann für ihr Couple. Doch jetzt scheint diese Beziehung in Gefahr zu sein: Hottie Dennis hat Interesse an Lena – und will sich die Blondine schnappen!

In der aktuellen Folge kommt der ehemalige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darsteller kaum aus dem Schwärmen heraus: "Sie ist eine Hammerfrau", erzählt er über Lena. Wie attraktiv er die Oberhausenerin findet, macht er ihr auch im Gespräch deutlich – und schmiert ihr ordentlich Honig ums Maul: "Ich finde dich attraktiv und stehe extrem auf Sommersprossen! Ich denke, wir müssen einfach gucken, wohin der Weg führt. Aber ich habe aktuell ein sehr gutes Gefühl!" Lena ist begeistert und erwidert die Flirtversuche.

Ob Jannik jetzt wohl um sein Couple fürchten muss? Immerhin hatte ihn Lena gerade erst bei der Paarungszeremonie vor dem Exit bewahrt: Obwohl sie sich noch am Morgen von dem Muckimann entcoupelt hatte, wählte sie ihn erneut – und schickte damit Philipp nach Hause.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

