Granaten-Alarm bei Love Island! In der heutigen Folge des Datingformats mischt eine neue Frau die noch frischen Couples auf. Mit Jessica aus Kaiserslautern zieht nicht nur eine weitere heiße Kandidatin in die Liebesvilla ein, sondern auch eine DJane. Müssen sich Andrina (28), Lisa, Lena, Sarah und Sina jetzt Sorgen um ihre Männer machen? Im Interview mit Promiflash erzählt Jessica, warum sie bei dem Format mitmacht und was sie als Granate so vorhat!

Jessica hege schon länger den Wunsch, bei "Love Island" mitzumachen. Einmal habe sie sich schon bei dem Format beworben. Damals sei sie aber "noch nicht so reif im Kopf" gewesen. Diesmal hat es aber geklappt und Jess scheint bereit zu sein, unter gewissen Umständen einem der Girls den Mann auszuspannen. "Wenn der Typ mir ins Auge stechen würde und ich mich mit ihm gut verstehe, dann sollte man [...] sich auch das Couple nehmen", erklärt sie selbstbewusst. Schließlich wolle man bei "Love Island" ja einen Partner finden.

Ob Jess bei "Love Island" wirklich nach ihrem Herzensmann sucht – oder sich durch die Teilnahme vielleicht doch eine größere Reichweite im Netz erhofft? "Den Ruhm habe ich auch mit meinem DJ-Job, dafür brauche ich das Ganze nicht", beteuert die 23-Jährige. Sie sei schließlich schon in ihrer Heimatstadt erfolgreich und bekannt. Und suche daher jetzt im TV nach der "großen Liebe".

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI "Love Island"-Granate Jessica Gjata

RTLZWEI "Love Island"-Granate Jessica Gjata

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Sommer 2021

