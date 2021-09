Mit diesem Cliffhanger bei Love Island werden nicht nur die Zuschauer mächtig auf die Folter gespannt! In der vergangenen Folge mussten die Mädels ihre Couples wählen und von Anfang an war klar, dass ein Mann zu viel in der Villa wohnt – einer muss also gehen. Lena hat die Qual der Wahl und muss sich zwischen Jannik und Philipp entscheiden. Doch für wen ist die Reise zu Ende? Die Promiflash-Leser sind sicher, dass Jannik eine zweite Chance bekommt.

In einer Promiflash-Umfrage vom 02.09. stimmten die Leser ziemlich eindeutig ab und machten ihre Sympathien gegenüber den Kandidaten klar. Von insgesamt 1.726 Votes (Stand 03.09., 14:20 Uhr) glauben 1.036 Leser – das entspricht 60 Prozent – dass sich Lena für Jannik entscheiden wird. Die übrigen 690 Stimmen, das sind stolze 40 Prozent, hoffen aber, dass der junge Blondie das neue Couple an der Seite der ehemaligen Temptation Island-Kandidatin wird.

Doch dieses Stimmungsbild zeichnet sich nicht unter allen Fans ab. Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz sind die meisten User ganz klar für den 23-jährigen Landschaftsgärtner. "Jannik muss raus, der nervt so", stichelt ein Abonnent. Ein weiterer würde es Philipp einfach mehr gönnen: "Ich hoffe, sie nimmt Philipp, damit er noch eine Chance hat, da Jannik es eh nicht ernst meint."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Jannik und Philipp, angespannte Islander

RTLZWEI Lena und Philipp bei "Love Island"

Instagram / philipp_orthi "Love Island"-Kandidat Philipp

