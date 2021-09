Herzogin Meghan (40) ereilt in einer Verfilmung das gleiche Schicksal wie Prinzessin Diana (✝36)! Das Leben der ehemaligen Suits-Darstellerin und ihrem Ehemann Prinz Harry (36) in den Reihen der britischen Royals wird in der Produktion "Escaping The Palace" thematisiert. Jetzt kommt ein neuer Teil der Verfilmung raus – und sorgt vor allem mit einer Szene für Aufsehen: Meghan kommt in einem Traum auf tragische Weise ums Leben!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, beginnt der Film mit einer Traumsequenz – die wohl eher einem Albtraum gleicht: Die 40-Jährige ist in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Sie liegt in dem Wrack ihres Autos, umringt von Paparazzi, während Harry versucht, sich zu ihr durchzukämpfen. Dann wacht der Rotschopf auf.

Die dramatischen Szenen kommen mehr als bekannt vor – schließlich starb Harrys Mutter Diana auf fast identische Art und Weise. Die Fans kritisieren allerdings stark, dass die Macher diese Verbindung ziehen. "Das ist geschmacklos und widerlich", urteilt ein Twitter-User. "Das ist unnötig und beleidigend", findet ein weiterer.

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019 in Johannesburg

ActionPress Prinzessin Diana in Hongkong im November 1989

