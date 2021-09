Joey Heindle (28) ist ein regelrechtes Multitalent! 2012 hat der gebürtige Münchner bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar mitgemacht – und dabei den fünften Platz belegt. Inzwischen ist der Musiker aber auch als Realitystar erfolgreich: Immerhin gewann er 2013 sogar das Dschungelcamp. Jetzt widmet er sich einem neuen Karriereweg: Joey fasst momentan Fuß als Schauspieler – und steht mit richtigen Hollywoodstars vor der Kamera!

Joey ist ein Teil des Films "Someone Dies Tonight" – und am Set steht er mit großen Namen aus Hollywood vor der Kamera: Unter anderem besteht der Cast aus dem "Saw"-Darsteller Costas Mandylor, der "Highlander"-Legende Christopher Lambert (64) sowie der chinesischen Schauspielerin Bai Ling (54). Auf Instagram schwärmte Joey in den allerhöchsten Tönen von Costas: "So ein super Typ, sympathisch ohne Ende! Er spielt meinen großen Bruder im internationalen Spielfilm 'Someone Dies Tonight'"

Doch nicht nur von den Schauspielern ist Joey begeistert – auch das Drehen selbst bereiten ihm große Freude. "Die Dreharbeiten zum neuen Film von Vjekoslav Katusin machen echt Spaß – und ich kann endlich mal ein anderer Mensch vor der Kamera sein", schwärmte der Promi Big Brother-Zweitplatzierte aus dem Jahr 2019 und betonte: "Die Liebe zum Schauspiel hatte ich schon als Kind – und sie jetzt nach 20 Jahren umzusetzen, ist der Hammer!"

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle im September 2021

Anzeige

Getty Images Costas Mandylor im Oktober 2010 in Hollywood

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de