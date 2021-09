Damit haben die Love Island-Kandidaten nicht gerechnet! Seit gut einer Woche suchen in der Datingshow wieder heiße Singles nach ihrem perfekten Partner. Wirklich romantisch wurde es dabei aber bisher nicht – zwischen kaum einem Duo schien es richtig zu funken. Für die gähnende Flirt-Flaute müssen die Islander jetzt die Konsequenzen tragen: Die "Love Island"-Zuschauer schicken zwei der Mädels nach Hause!

In einem App-Voting hatten die Fans der Sendung die Qual der Wahl: Welche Lady hat bisher am wenigsten Initiative auf der Suche nach der großen Liebe gezeigt und soll deswegen die Insel verlassen? Zur Auswahl an der Feuerstelle stehen schlussendlich Lisa, Sina und Sarah – die drei müssen zittern. Die erlösende Nachricht liest schließlich Domenik vor: "Die Letzte von euch, die noch eine zweite Chance bekommt ist, Lisa!"

Somit müssen Sina und Sarah ihre Koffer packen. Tränenreich verabschieden sich die zwei Beautys von ihren Mitstreitern, die sichtlich geschockt sind. Nur Lisa kann aufatmen: Die Bremerin hat noch eine Chance bekommen, ihren Mister Right in der Sendung zu finden.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Sina und Sarah bei "Love Island"

RTLZWEI Sina und Sarah nach ihrem "Love Island"-Exit

