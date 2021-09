Endlich Nachschub von Silvia Wollny (56) und ihren Liebsten! Seit Jahren begeistert die wohl bekannteste TV-Großfamilie mit ihrer eigenen Sendung Die Wollnys die Zuschauer. So wurden in den vergangenen Staffeln beispielsweise nicht nur die Kids bei ihren Fahrstunden begleitet, sondern auch ein massives Schimmelproblem gelöst. Jetzt kündigte der Sender neue Folgen an – und die haben so einige Highlights zu bieten!

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung von RTL2 hervorgeht, müssen sich die Fans gar nicht mehr all zu lange gedulden: Bereits am kommenden Montag, den 6. September, flimmert die erste Folge der 14. Wollny-Staffel über die TV-Bildschirme. Dabei dreht sich es größtenteils um das Babyglück von Sarafina Wollny (26) und ihrem Mann Peter (28). Die beiden sind inzwischen zwar schon Eltern ihrer Zwillingssöhne – jetzt können die Zuschauer die komplette Schwangerschaft aber noch mal hautnah miterleben.

Doch das ist noch nicht alles. Auch beim Familienoberhaupt Silvia tut sich so einiges im Alltag – der Grund: Für die Löwenmama steht ein neues Reality-TV-Format auf dem Plan. Völlig aufgeregt blickt die Blondine ihrer Teilnahme bei Kampf der Realitystars entgegen und bereitet schon mal alles vor, damit ihre Rasselbande während des Drehs auch ohne ihre Unterstützung zurechtkommt.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" ab dem 6. September immer montags, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI und im Anschluss auf TVNOW.

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny beim Ultraschall

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Persönlichkeiten

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Harald Elsenbast und Silvia Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de