Melanie C. (47) begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrem Gesang! Das Spice Girl ist nach wie vor groß im Geschäft und liefert ihren Fans laufend Content. Ob auf der Bühne oder im Netz, sie bleibt ihrer Karriere in der Öffentlichkeit treu. Um dafür immer die notwendige Energie und Fitness mitzubringen, macht die Britin wohl ordentlich Sport. Zumindest lassen das die jüngsten Aufnahmen der Musikerin vermuten!

Melanie C. trat vor ein paar Tagen bei dem Gone Wild Festival in Devon, südlich von Exeter auf. In der Jogginghose und dem engen Bustier kam ihr durchtrainierter Körper total gut zur Geltung – und entblößte ihre Muskeln an Armen und Beinen. Abseits der Bühne trainiert sie also offensichtlich nicht nur ihre Stimme und die Choreografien – sondern auch ihren Body.

Mit ihrem eigenen Körper hatte Melanie C. in der Vergangenheit allerdings auch Probleme gehabt. Sie hatte früher an Depressionen und einer Essstörung gelitten. Über die schwere Zeit sprach sie im vergangenen Jahr mit Promiflash: "Ich war krank. Ich war depressiv. Ich konnte das Bett nicht verlassen. Ich habe die ganze Zeit geweint." Damals habe sie sich professionelle Hilfe gesucht.

MEGA Melanie C., August 2021

Getty Images Sängerin Melanie C

Getty Images Melanie C, ehemaliges Spice Girl

