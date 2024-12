Mel C ganz verliebt beim Weihnachtsspaziergang gesichtet

Melanie Chisholm (50), besser bekannt als Mel C oder Sporty Spice, wurde an den Weihnachtsfeiertagen bei einem romantischen Spaziergang mit ihrem Freund, dem australischen Model Chris Dingwall, gesichtet. Das Paar genoss die gemeinsame Auszeit im festlich geschmückten Norden Londons, begleitet von seinem Hund, der passend zu den Feiertagen eine Santa-Jacke trug. Fans fiel schnell auf, dass die beiden ähnliche silberne Ringe trugen. Doch statt romantischer Verlobungsstücke handelt es sich bei den Ringen um sogenannte Oura-Ringe, die Fitness und Gesundheit tracken.

Auf den Bildern, die The Sun vorliegen, zeigte sich Mel in einem lässigen, dunklen Jogginganzug und einer schwarzen Felljacke. Ihr Freund Chris Dingwall war ebenfalls sportlich gekleidet – in einer dunklen Kapuzenjacke und einer olivgrünen Winterjacke. Die Beziehung zwischen der Sängerin und dem Model wurde erstmals im Juni bekannt, als die beiden turtelnd auf dem Glastonbury Festival gesehen wurden. Es war die erste öffentlich bekannte Liaison der Pop-Ikone, nachdem sie sich im August 2022 von ihrem langjährigen Partner Thomas Starr getrennt hatte, mit dem sie eine 15-jährige Tochter hat. Laut The Sun sprach Mel kürzlich in einem Interview über die Herausforderung, als erfolgreiche Frau eine Beziehung zu führen: "Ich denke, eine erfolgreiche Frau zu sein, macht die Dinge komplizierter."

Mel C erlangte 1997 weltweite Bekanntheit als Mitglied der Spice Girls und gehörte damit zu einer der erfolgreichsten Girlbands aller Zeiten. Auch nach dem Aus der Gruppe im Jahr 2000 blieb sie im Musikbusiness aktiv und baute sich eine erfolgreiche Solokarriere auf. Privat schätzt Melanie einfache und romantische Momente wie den Spaziergang mit Chris und ihrem Hund. Sie betrachtet das Leben als eine Abfolge von Kapiteln und scheint genau das derzeit mit ihrem neuen Partner zu genießen.

Getty Images Chris Dingwall und Melanie C.

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

