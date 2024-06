Turtelnd gesichtet: Macht Mel C. ihre neue Liebe offiziell?

Hat Melanie C. (50) eine neue Flamme? Anfang 2023 hatte das ehemalige Spice Girl den Kunstgaleristen Cassius Colman gedatet– eine Beziehung zwischen den beiden war jedoch nie bestätigt worden. Vor wenigen Wochen wurde die britische Sängerin dann mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen. Mit ihrer mysteriösen Begleitung ging sie in London mit ihrem Hund spazieren. Nun wird die Beauty erneut mit demselben Mann gesehen. Beim diesjährigen Glastonbury Festival machte die Musikerin kein Geheimnis mehr aus ihrer neuen Liebe: Auf zahlreichen Fotos von Daily Mail spazieren die Turteltauben Hand in Hand über das Gelände – dabei tragen sie ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht.

Auf den Schnappschüssen zeigt sich das vermeintliche Paar als cooles Duo. Zu einem beigen Zweiteiler kombiniert die "If You Wanna Be My Lover"-Interpretin in alter Sporty-Spice-Manier einen kakifarbenen Sport-BH. Ihre Begleitung entscheidet sich hingegen für einen Look ganz in Schwarz. Zu einer lockeren Hose trägt der Braunschopf ein lässiges T-Shirt. Um ihre Festival-Looks abzurunden, tragen die Turteltauben coole Sonnenbrillen.

Ihr Liebesleben hält Melanie weitestgehend aus dem Rampenlicht heraus. Vor einiger Zeit verriet sie im Interview mit dem australischen Sender "The Project" jedoch interessante Details. Zu den Anfängen der Spice Girls sei ihr verboten worden, einen Freund zu haben und das, obwohl die anderen Mitglieder wiederum einen haben durften. "Im Nachhinein fällt mir auf, dass es eine Regel für die einen und eine andere für die anderen gab, oder? Ich denke, wenn man auch verletzlich ist, sagen die Leute: 'Ich glaube nicht, dass das gut für dich ist'", erläuterte die Musikerin.

MEGA Melanie C., August 2021

Getty Images Spice Girls 2012 in London

