Bei Wimbledon-Turnier: Melanie C. kuschelt mit neuer Flamme

Erst vor wenigen Tagen legte Melanie C. (50) mit ihrem neuen Lover einen Auftritt beim Musikfestival in Glastonbury hin. Vor wenigen Stunden zeigten sich die beiden erneut in der Öffentlichkeit: Zum Tennisturnier in Wimbledon erschien das ehemalige Spice Girl mit dem Unbekannten und posierte sogar für einige Bilder. Wie OK! berichtet, wurden die beiden angeblich beim Kuscheln beobachtet und schienen "untrennbar während ihres Dates". Sie trugen sogar aufeinander abgestimmte Outfits: Beide erschienen in lässigen Anzügen. Melanies Ensemble war komplett cremeweiß, doch sie setzte Farbtupfer in das helle Outfit mit einem ockerfarbenen Oberteil und farblich abgestimmter Handtasche. Ihre Begleitung trug einen klassisch schwarzen Anzug und kombinierte ein weißes T-Shirt dazu.

Doch wer ist der neue Mann an Mels Seite überhaupt? Wie das Magazin weiß, heißt er Chris Dingwall. Der gebürtige Australier arbeitet als Model, ist aber auch in der TV-Branche tätig. In den vergangenen Jahren schrieb und produzierte er einige Kurzfilme für den australischen Markt. Sein Werk "Oasis" hat es sogar in das St. Kilda Filmfestival geschafft. Ob der gemeinsame Auftritt bedeutet, dass die Beziehung nun wirklich offiziell ist? Immerhin ist es bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die Turteltauben zusammen bei einem Event auftauchten, doch bisher war keines so seriös wie dieses.

Mel gibt nur selten Details ihres Privatlebens preis. Auch ihre letzte vermeintliche Beziehung wurde nie offiziell von der Sängerin bestätigt: Im Februar des vergangenen Jahres wurde sie knutschend mit Cassius Colman gesehen, den sie zuvor schon 25 Jahre gekannt hatte. Damals berichtete Daily Mail noch, dass die Musikerin und der Galerist die Gesellschaft des jeweils anderen genossen und auf ein paar Dates in London waren, aber "nichts überstürzen wollen".

Getty Images Chris Dingwall und Melanie C.

MEGA Melanie C., August 2021

