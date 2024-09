Bei Tochter: Mel C. legt Wert auf bewussten Umgang mit Geld

Melanie C. (50) plaudert im Interview mit The Guardian überraschend offen über die Ausgaben für die Weihnachtsgeschenke ihrer Tochter Scarlet Starr (15). Die ehemalige Spice Girls-Sängerin verriet, dass sie trotz ihres geschätzten Vermögens von umgerechnet rund 26,8 Millionen Euro vorsichtig mit ihrem Geld umgehe. "Ich bin sehr darauf bedacht, ihr nicht zu viel zu schenken und hoffe, ihr beibringen zu können, dass sie für alles hart arbeiten muss."

Während des Interviews erinnerte sich die Musikerin an ein Spielzeughündchen, das ihre Tochter vor einigen Jahren in einer TV-Werbung gesehen hatte. Diesen fand die Kleine wohl besonders toll. "Ich dachte mir, dass 118 Euro zu viel dafür sind. So viel Geld werde ich nicht ausgeben!", betonte Mel und führte weiter aus: "Sie war nicht einmal zwei Jahre alt. Sie brauchte keine Weihnachtsgeschenke im Wert von 118 Euro."

Die 50-Jährige bekam Scarlet während ihrer früheren Beziehung mit Thomas Starr. Das Paar trennte sich im Jahr 2012, rund drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter. Mittlerweile hat die Beauty aber allem Anschein nach einen neuen Mann an ihrer Seite – und zwar das australische Model Chris Dingwall. Mit ihm wurde Mel zuletzt kuschelnd beim Wimbledon-Turnier gesichtet.

Anzeige Anzeige

MEGA Melanie C. und ihre Tochter Scarlet Starr, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel C. und ihr neuer Partner, Wimbledon 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mel ihrer Tochter keine teuren Geschenke machen möchte? Richtig! Es ist toll, dass sie auf einen sorgfältigen Umgang mit Geld achtet. Na ja. Ich finde, dass sie ihrer Tochter ruhig ab und zu teure Geschenke machen darf. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de