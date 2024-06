Frisch verliebt? Melanie C. mit mysteriösem Mann gesichtet

Anfang 2023 datete Melanie C. (50) den Kunstgaleristen Cassius Colman – eine Beziehung zwischen den beiden wurde jedoch nie bestätigt. Nun wurde die Sängerin auf Bildern, die Mirror vorliegen, mit einem Unbekannten gesichtet. Die Beauty spaziert dort mit dem mysteriösen Mann und ihrem Hund durch London. Beide machen dabei eine hervorragende Figur. Mel trägt einen grauen Nike-Trainingsanzug, eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Designer-Sonnenbrille. Ihr fremder Begleiter trägt eine schwarze Jeans, eine cremefarbene Jeansjacke, Chelsea Boots und ebenso eine Sonnenbrille.

Auf einem der Schnappschüsse legt der Mann liebevoll den Arm um die Sängerin. Ob es sich bei dem mysteriösen Fremden um Mels neuen Freund handelt, ist nicht klar. Sie scheinen auf jeden Fall sehr vertraut miteinander und das ehemalige Spice Girl Sporty Spice wirkt auf den Fotos sehr glücklich. Dem australischen Sender "The Project" erzählte sie einmal, dass sie in ihrem Liebesleben zu den Anfängen der Spice Girls noch weit weniger Freiheiten hatte. So sei ihr damals verboten worden, einen Freund zu haben – obwohl die anderen Mitglieder wiederum einen haben durften: "Im Nachhinein fällt mir auf, dass es eine Regel für die einen und eine andere für die anderen gab, oder? Ich denke, wenn man auch verletzlich ist, sagen die Leute: 'Ich glaube nicht, dass das gut für dich ist.'"

Mit Mels alten Kolleginnen und ihr sei jedoch alles in Ordnung. Im Januar feierte die Britin erst ihren 50. Geburtstag, zu welchem ihr diese natürlich auch gratulierten. Victoria Beckham (50) sowie Geri Halliwell (51) schickten der Beauty auf Instagram Geburtstagswünsche. Und auch Emma Bunton (48) legte sich richtig ins Zeug: Sie postete nicht nur eine Collage mit Bildern von sich und ihrer alten Freundin, sondern auch noch ein Video dazu: "Was für eine Spicy-Fahrt. Die Erinnerungen daran, dass wir Seite an Seite waren, werden immer bei mir bleiben."

Getty Images Melanie C. im Jahr 2018

Getty Images Die Spice Girls im Juni 2007

