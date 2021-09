Gerda Lewis (28) gibt nun ganz private Einblicke! Die ehemalige Bachelorette ließ ihre Fans in der Vergangenheit regelmäßig an ihrem Liebesleben teilhaben: Nachdem sie sich im Oktober 2019 von ihrem Kuppelshow-Auserwählten Keno Rüst getrennt hatte, kam sie Anfang vergangenen Jahres mit dem Sportler Melvin Pelzer (27) zusammen. Auch diese Turtelei scheiterte einige Monate später. Doch wie viele feste Partner hatte Gerda bisher eigentlich schon in ihrem Leben? Das verriet sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin den Fragen ihrer Community. Dabei wollte ein Fan wissen, wie viele Beziehungen sie bereits hatte. "Vier", antwortete Gerda daraufhin und führte weiter aus, dass sie mit 21 ihren ersten richtigen Freund gehabt habe. Auch ihr erstes Mal fällt in diesen Zeitraum: "Ich hatte es mit der richtigen Person zu der Zeit", plauderte die Influencerin offen aus. Bis heute stehe sie mit diesem Mann in Kontakt – allerdings nur freundschaftlich.

Doch wie sieht es aktuell in Gerdas Liebesleben aus? In dem Q&A stellte die Blondine klar, dass es momentan keinen neuen Partner in ihrem Leben gebe – und sie gerade ebenso niemanden kennenlerne. "Ich bin nicht verliebt und auch nicht vergeben. Ich bin Single", hielt die 28-Jährige abschließend fest.

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer mit seiner Hündin Maya

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

