Ralf Dümmel (54) hat sich für den Start der neuen Die Höhle der Löwen-Staffel in Form gebracht! Am 6. September geht das Format in die zehnte Runde. Seit 2016 ist Ralf als Investor dabei und hat inzwischen schon 115 Deals gemacht. Natürlich ist er auch in der kommenden Staffel unverzichtbar – dort wird der Löwe aber vermutlich ein wenig erschlankt auftreten, wie Promiflash erfuhr.

Bei der Pressekonferenz zur neuen Staffel erzählte Ralf im Beisein von Promiflash, dass er einiges an Gewicht verloren hat: "Ich habe ein bisschen abgenommen." Zuvor hatte er immer ein bisschen mehr zugenommen – bis es ihm irgendwann gereicht hat. "Ich habe ja jede Staffel den Schneider angerufen und gesagt: 'Eine Nummer größer." Und dann habe ich gesagt: 'Wie oft willst du das eigentlich noch machen?' Ich meine, Stoff hat er genug", scherzte der Unternehmer.

Irgendwann habe er sich dann wohl dazu entschieden, etwas zu verändern. "Jetzt mache ich mal den anderen Weg, und jetzt versuche ich mal, mich ein bisschen mehr zu bewegen. Ich freue mich immer, wenn jemand sagt, dass es auffällt", verriet Ralf.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

TVNow/ Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investor Ralf Dümmel

Getty Images Ralf Dümmel im August 2021 in Köln

