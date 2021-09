Aurelia Lamprecht zog sich vor einigen Tagen aus den sozialen Medien zurück. Die Teilnehmerin der aktuellen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel gab an, sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen zu wollen, aber bald wieder für ihre Follower da zu sein. Dieses Statement ist nun genau eine Woche her. Jetzt meldet sich Aurelia im Netz zurück!

"Mir ging es wirklich gar nicht gut", leitet Aurelia ihr neues Statement auf Instagram ein. "Es gibt manchmal private Dinge, die auf Instagram nichts zu suchen haben", erklärt sie. Vielleicht werde sie irgendwann genauer auf die Gründe ihrer Netz-Abstinenz eingehen, vielleicht aber auch nicht. "Ich habe einfach gemerkt, dass es nicht mehr so weitergeht. Ich weiß nicht, wann es mir gesundheitlich mal so schlecht ging", gesteht die ehemalige Love Island-Kandidatin.

Die Vergangenheit möchte Aurelia jetzt aber hinter sich lassen. "Mir geht es auf jeden Fall besser. Ihr wisst, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich bin eine Kämpferin", macht sie deutlich und stellt klar: Sie steht immer wieder auf, egal, was passiert.

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im August 2021

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Ex-"Love Island"-Kandidatin Aurelia Lamprecht

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Aurelia Lamprecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de