Die Unter uns-Fans dürfen sich über das nächste Comeback freuen! In den vergangenen Wochen tauchten nicht nur einige ganz neue Gesichter in der Schillerallee auf – die Zuschauer bekamen auch altbekannte Darsteller wieder zu Gesicht. So kehrte beispielsweise Tatiani Katrantzi (47) kurzzeitig ans Set zurück. Auch Stefan Franz (55) trieb in der Eventwoche wieder als Rolf Fischer sein Unwesen. Jetzt gibt es ein weiteres Wiedersehen: Anthony Arndt feiert ein Mini-Comeback.

Schon in der heutigen Folge ist der 68-Jährige, der bereits 1995 Teil der RTL-Serie war, als Josef Huber vor der Kamera zu sehen. Der Vater von Benedikt (Jens Hajek, 53) und Jakob (Alexander Milo, 41) ist innerhalb der TV-Welt eigentlich verstorben und war mit Jakobs Schulfreundin und neuer Flamme Monika (Isabel Vollmer, 35) verheiratet. "Ich habe die Ehre, bei 'Unter uns' einen wieder zum Leben erweckten Toten zu spielen. Die sehen mich dort, wie ich lebendig im Ohrensessel meine Tipps und Ratschläge gebe", freute sich Anthony im RTL-Interview. Tatsächlich gibt der gebürtige Brite aber nicht nur irgendwelche nebensächlichen Tipps, sondern erscheint seinem Sohn beim Liebesspiel mit Moni.

Der Dreh für "Unter uns" habe dem ehemaligen Radrennfahrer besonders viel Disziplin abverlangt. Nach 26 Jahren Abwesenheit habe sich am Set so einiges verändert. "Eine andere Generation, andere Regisseure, es ist viel schnelllebiger und professioneller geworden", zog er sein Fazit.

TVNow/ Stefan Behrens Alexander Milo, "Unter uns"-Darsteller

TVNow/ Stefan Behrens Isabel Vollmer, Schauspielerin

Instagram / arndt.anthony Schauspieler Anthony Arndt

