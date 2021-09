Für Werner hätte die Bauer sucht Frau International Hofwoche wohl kaum besser laufen können. Der Südafrikaner ging im Rahmen der Kuppelshow auf die Suche nach der großen Liebe. Nur kurz nach den Dreharbeiten verstarb er an Krebs. Auf Wunsch seiner Angehörigen wird seine Hofwoche aber trotzdem ausgestrahlt, da er in dieser so glücklich gewesen sein soll. Nun ist klar, was ein Grund dafür gewesen sein könnte: Zwischen ihm und Hofdame Karin kam es zu einem Kuss.

Nachdem Werners Bewerberin Conny freiwillig abgereist war, kamen sich der Imker und die bei ihm verbliebene Karin näher. Die beiden hatten zusammen einen Apfelkuchen gebacken, den sie zusammen in der Natur genießen wollten. Die 62-Jährige nutzte diese Gelegenheit, um Werner ein kleines Geschenk zu überreichen – und zwar einen Seppelhut. Darüber freute er sich sehr und bedankte sich bei Karin mit einem Kuss auf den Mund.

Für Karin kam das ziemlich überraschend – immerhin hatte Werner auf sie zuvor etwas distanziert gewirkt. "Der Werner ist wie ausgewechselt. Ich würde sagen, der legt sich so ins Zeug, der kennt sich selbst nicht", fasste die Erzieherin zusammen. Dabei blieb es nicht nur bei einem Küsschen. Der Kaffeebauer widmete ihr auch noch rührende Worte: "Es würde mir auch großen Spaß machen, dich an meiner Seite zu haben, um einfach alles miteinander zu teilen."

