Ist Matthias Höhn (25) wieder in festen Händen? Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller war zuletzt mit Kampf der Realitystars-Teilnehmerin Jenefer Riili liiert. Die beiden bekamen 2018 sogar ein gemeinsames Kind. Während aktuell viel um das Verhältnis seiner Ex-Freundin zu Chris Broy spekuliert wird, macht nun auch Matthias mit seinem Liebesleben von sich reden. Auf Social Media zeigt er sich jetzt mit einer unbekannten Frau an seiner Seite.

Matthias teilte heute in seiner Instagram-Story mehrere Videos und Bilder mit einer unbekannten jungen Frau. Ist das seine neue Freundin? Die hübsche Brünette heißt Michelle und ist in den letzten Tagen auffällig oft Teil seiner Posts. Die beiden verbrachten das vergangene Wochenende in Berlin. Nach der Ankunft zu Hause in München postete der Influencer ein Video von ihrer gemeinsamen Reise. Darin sind die zwei in der Berliner U-Bahn, beim Essen und bei ihren verschiedenen Ausflügen zu sehen. Sie wirken dabei sehr vertraut und sind mehrmals händchenhaltend und kuschelnd zu sehen. Die beiden verewigten sich sogar mit ihren Namen, Handabdrücken und ein paar Herzchen auf einer Wand.

Michelle kommentierte außerdem bereits einen von Matthias' Instagram-Beiträgen. Sie schrieb unter sein aktuelles Bild: "Wahnsinn dieser Matthias." Der Schauspieler hinterließ im Gegenzug unter Michelles letztem Beitrag einen Kommentar mit einem Party- und einem Glitzer-Emoji.

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhns Begleitung Michelle

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Freund Matthias und Söhnchen Milan, Februar 2020

Instagram / matthiashnofficial_ Ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Matthias Höhn

