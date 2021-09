Diese Freundschaft ist wohl beendet! Bei Are You The One – Reality Stars in Love ist Diogo Sangre der absolute Favorit von Vanessa Mariposa. Die Influencerin kennt ihren TV-Flirt aber bereits aus einer anderen Show: Beide waren bei Ex on the Beach zu sehen – genau wie Finnja Bünhove, die Vanessa seitdem zu ihren Freundinnen zählt. Zumindest bis zuletzt! In der aktuellen Folge der Kuppelshow kam heraus, dass Finnja vor geraumer Zeit mal einen Dreier mit Diogo und dessen Kumpel hatte. Gegenüber Promiflash verriet Vanessa, was sie davon hält.

"Ganz ehrlich: Ich war komplett sprachlos!", gestand das Fitness-Model jetzt im Gespräch mit Promiflash. Sie habe absolut nicht ahnen können, dass zwischen der Brünetten und dem Kölner zuvor etwas gelaufen ist. "Finnja und ich waren befreundet. Und sehe ich das als Pflicht einer Freundin, mir so etwas zu erzählen", betonte die Österreicherin. Finnja hätte durchaus gewusst, dass Diogo und sie ernstes Interesse aneinander haben. "So etwas ist für mich ein absolutes No-Go, ein absoluter Bitchmove und Vertrauensmissbrauch", wetterte sie weiter gegen die 22-Jährige.

Von Diogo habe sie hingegen nicht erwartet, dass er ihr das Sexabenteuer mit dem ehemaligen Temptation Island-Girl beichtet. "Jeder von uns hat eine Vorgeschichte und deshalb ist es mir egal, mit wem Diogo sich vor mir eingelassen hat, das geht mich auch nichts an!", hielt Vanessa fest. Dass es sich bei der Bettgeschichte zwischen den beiden aber auch noch um einen Dreier gehandelt hatte, nervt die Blondine in gewisser Weise schon.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNow Vanessa Mariposa, Teilnehmerin bei "Ex on the Beach" 2021

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Finnja Bünhove, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de