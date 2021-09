Ihre neue Frisur ist ein echter Hingucker! Vor einigen Tagen wurde Melanie Müller (33) zur strahlenden Siegerin von Promi Big Brother gekürt. Zuvor hatte die Schlagersängerin im TV-Container vollen Körpereinsatz gezeigt. Bei einem Spiel, bei dem sie und ihre Mitbewohner 35 Gramm ihrer eigenen Haare abliefern sollten, hatte sich die Schlagersängerin mit Paco Steinbecks (46) Hilfe eine Glatze rasiert. Ob sie ihren neuen Look behalten möchte? Im Promiflash-Interview erzählt Melanie nun von ihren Frisurplänen.

Die "Promi Big Brother"-Gewinnerin ist sich noch nicht ganz sicher, ob sie die Glatze behalten will: "Wie ich meine Haare tragen werde, weiß ich noch gar nicht – also das steht noch völlig in den Sternen, um im Big-Brother-Jargon zu bleiben", offenbart sie lachend gegenüber Promiflash. Zurzeit müsse sie sich erst einmal an die den neuen Anblick im Spiegel gewöhnen. Zwar spare die neue Frisur so einiges an Zeit im Bad, jedoch denke sich die 33-Jährige morgens immer wieder "Um Gottes willen", sobald sie sich selbst im Spiegel sehe.

Witzigerweise habe sich fast zeitgleich zu Melanies Kopfrasur auch ihr Vater Alfons für den haarlosen Look entschieden. "Er hat meine Mutter gefragt, ob er sich nicht eine Glatze rasieren solle und dann habe ich das zwei Tage später im TV gemacht", berichtet die zweifache Mutter amüsiert. Für den Fall ihres Sieges habe Alfons sich dabei vorgenommen, die Sache durchzuziehen – gesagt, getan: "Nun haben Mike, mein Vater und ich die gleiche Frisur", lacht die Entertainerin. Die Familie versuche nun, Melanies Mutter auch zum Kurzhaarschnitt zu überreden – allerdings mit weniger guten Erfolgsaussichten.

Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 "Promi Big Brother"-Kandidaten: Danny Liedtke, Melanie Müller und Paco Steinbeck

Anzeige

Getty Images Melanie Müller beim GNTM-Finale in Palma de Mallorca, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de