Cathy Hummels (33) scheint es ordentlich die Laune verhagelt zu haben! In den vergangenen Wochen häuften sich die Trennungsgerüchte um die Influencerin und ihren Mann Mats Hummels (32). Der Fußballer soll angeblich sogar schon eine neue Frau an seiner Seite haben. Zuletzt zeigten sich die Hummels' jedoch wieder vereint und samt ihrem Sohn Ludwig (3) beim Familienausflug. Zu den Spekulationen hat sich die Beauty bisher zwar noch nicht deutlich geäußert, doch dafür teilt sie nun eine andere Botschaft: Sauer macht Cathy eine Ansage im Netz!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 33-Jährige auf dem Heimweg und trug dabei einen Pullover, auf dem die Aufschrift "Fuck off" zu lesen war. Dieses Credo nimmt sich Cathy offenbar zu Herzen. "'Fuck Off', im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es jemand nicht gut mit euch meint, dann: Bye, bye und f*ck off", wetterte die Brünette zu dem Foto. Wer sich von diesem Statement angesprochen fühlen soll, ließ die Spielerfrau allerdings offen.

Schon vor knapp einer Woche hatte Cathy im Netz klare Worte gefunden und deutlich gemacht, dass sie sich nicht unterkriegen lässt. "Ich bin stärker als je zuvor!", erklärte die Mutter eines Sohnes zu einem Bild von sich. Auch diese Kampfansage ließ die gebürtige Dachauerin ohne nähere Erklärungen stehen.

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im August 2021

