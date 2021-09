Die Hummels verbringen einen Tag miteinander! Zuletzt hatten Cathy (33) und Mats (32) ganz schön für Schlagzeilen gesorgt. Ihre Ehe soll nach 14 Jahren gescheitert sein – doch nach wie vor bestätigen oder dementieren die Influencerin und der Fußballprofi die Gerüchte nicht. Stattdessen zeigten sich die zwei vor ein paar Tagen gemeinsam bei Ludwigs (3) Einschulung in den Kindergarten. Und auch heute durfte sich ihr Sohn über einen Ausflug mit seinen beiden Eltern freuen!

Wie Cathy vor ein paar Stunden in ihrer Instagram-Story erklärte, ging es heute in den Spielzeugladen. Da durfte sich ihr Spross etwas aussuchen. Auf seinem Account teilte auch Mats einen Vater-Sohn-Schnappschuss – und damit ist auch klar, dass er bei ihrem Ausflug mit dabei war. Ob sie auch am Abend zusammen gegessen haben? Zumindest sind auf Cathys Aufnahme des gedeckten Tisches neben Ludwigs zwei weitere Teller zu sehen.

Ob nun Scheidung oder nicht – Cathy und Mats scheinen sich nach wie vor sehr gut zu verstehen. Das macht die Unternehmerin mit ihrem letzten Familienschnappschuss an Ludwigs erstem Kindergartentag deutlich: "Du bist das beste Kind der Welt. Für dich halten wir immer zusammen, denn du bist wichtiger als alles andere."

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Instagram / aussenrist15 Mats und Ludwig Hummels

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

