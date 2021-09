Bei Love Island werden die Karten heute neu gemischt! In der aktuellen Staffel der beliebten Flirtshow ging es bislang nicht so heiß her wie sonst: Lediglich ein paar erste Küsse gab es zwischen den Kandidaten. Bislang schien der Funken bei den diesjährigen Teilnehmern also noch nicht ganz übergesprungen zu sein. Deshalb zieht der Sender RTL2 jetzt Konsequenzen: Alle Couples werden sofort getrennt!

Das berichtet nun Presseportal. In der heutigen Folge bekommen die Kandidaten eine Nachricht von der Produktion. "'Love Island' bedeutet heiße Flirts und wahre Liebe! [...] Bei euch herrscht derzeit Lonely Island. Das ist vorbei", liest Kandidat Robin vor. Die Islander werden daraufhin von ihrem bisherigen Couple getrennt – und müssen sich wieder neu orientieren. Mit einer Schnur werden die Teilnehmer an den Handgelenken mit ihrem Wunsch-Couple zusammengebunden. Daraufhin müssen sie im Rahmen eines Spiels die 'vier Stationen der Liebe' gemeinsam absolvieren: Dabei kommen heiße Massagen und intime Sex-Talks natürlich nicht zu kurz.

Nach dem Spiel müssen sich die Kandidaten entscheiden, ob sie ihr Wunsch-Couple tatsächlich weiter kennenlernen wollen. Dabei muss jeder Bewohner im Einzelgespräch bekannt geben, mit welchem Islander er sich gern vercoupeln würde. Nur wenn beide Seiten den Namen des jeweils anderen Kandidaten nennen, darf tatsächlich ein neues Couple gebildet werden.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Domenik, Robin und Jannik, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

RTLZWEI Jannik und Lena, "Love Island" 2021

Anzeige

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de