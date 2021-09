Sarah Harrison (30) zieht es wieder zurück nach Dubai! Ende des vergangenen Jahres war die YouTuberin mit ihrem Mann Dominic (30) und den beiden gemeinsamen Töchtern Kyla (1) und Mia Rose (3) in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert. Nun kehrte die Familie zwischenzeitlich für zwei Monate nach Deutschland zurück – unter anderem für den Launch von Sarahs eigenem Label. Ihrer baldigen Rückkehr nach Dubai fiebert die zweifache Mutter inzwischen aber total entgegen. Im Promiflash-Interview verriet die Influencerin, was sie an ihrer Wahlheimat am meisten vermisst.

