Kim Lohmar konnte sich bei Die Höhle der Löwen einen Deal sichern. Die Gründerin stellte in dem TV-Format ihr Start-up Astalea vor, mit dem sie Duftsteine fürs Auto auf den Markt gebracht hat. Investor Ralf Dümmel (54) konnte die Berlinerin mit ihrem Konzept sofort überzeugen. Er investierte 70.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile. Aber wie läuft die Zusammenarbeit nach den Dreharbeiten? Promiflash hat bei der Unternehmerin mal nachgehakt.

"Ralf ist ein absolut versierter Geschäftsmann und dabei auch ein totaler Herzensmensch – nicht nur vor den Kameras", schwärmt die Blondine im Promiflash-Interview. Mit dem 54-Jährigen an ihrer Seite könnte sie kaum glücklicher sein: "Wir verfolgen gemeinsam ambitionierte Ziele und sind mit Herz und Seele dabei. Wir bündeln unsere Kompetenzen, sodass jeder sich auf die Disziplinen konzentrieren kann, in denen er gut ist. Ich bin an dieser Stelle einfach superhappy, dass er an mein Start-up glaubt und es mit voller Leidenschaft unterstützt."

Mit so viel Unterstützung hat Kim nun natürlich auch große Pläne, wenn es um ihr Geschäft geht. "Wir haben das Vorhaben, unser Portfolio schnell zu erweitern und Astalea als Marke für stilvolle Aroma-Diffusoren und hochwertige Raumdüfte zu etablieren. Da ich nun viele Aufgabenbereiche abgegeben habe, kann ich mich voll und ganz auf das Thema Branding und Produktentwicklung konzentrieren. Ich bin nicht mehr abgelenkt davon, Ware selber zu verschicken und die Buchhaltung zu machen", erklärt sie.

Getty Images Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Astalea-Gründerin Kim Lohmar bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

