Chrissy Teigen (35) muss sich von ihren Kids so einiges gefallen lassen! Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Chartstürmer John Legend (42), hat die US-amerikanische TV-Persönlichkeit zwei Kinder – und zwar den dreijährigen Miles Theodore und die fünfjährige Luna Simone. Langweilig dürfte der Familienmutter da so schnell nicht werden: Bei Chrissy und ihren Kids geht es nämlich schon mal ziemlich wild zu – inklusive Rangeleien!

Auf einem Instagram-Schnappschuss blödelt Chrissy mit ihrem dreijährigen Sohnemann Miles herum – und diese Spielereien können für die Familienmutter schon mal so richtig schmerzhaft sein. "Ich habe seit fünf Jahren eine Tochter und bin noch nie von ihr ins Gesicht getreten worden", gab die 35-Jährige einen Einblick in ihr Leben als zweifache Mutter und erklärte zudem: "Miles tritt mir sechs- bis achtmal am Tag ins Gesicht."

Und damit scheint Chrissy nicht allein zu sein – im Gegenteil! Unter anderem meldete sich auch die kanadische Musikerin Melanie Fiona in der Kommentarspalte zu Wort: Auch sie berichtete von schmerzhaften Zusammenstößen mit ihrem Sohnemann Cameron. "Hast du schon mal einen Uppercut-Kopfstoß abbekommen?", fragte die Sängerin Chrissy und betonte ironisch: "Die machen richtig Spaß."

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit John Legend und ihren Kids

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im August 2021

Anzeige

Instagram / melaniefiona Melanie Fiona, kanadische Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de