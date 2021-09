Er verheimlicht überhaupt nicht, dass er mit gewissen Hintergedanken angereist ist! Das Kuppelformat Schwiegertochter gesucht, könnte bei diesem Kandidaten doch glatt in "Schwiegersohn gesucht" umgetauft werden. Der Westfale Nico sucht mithilfe seiner Mama Susanne nämlich nicht die Frau, sondern den Mann fürs Leben. Mit Peter, Florian und Daniel sind in der aktuellen Folge sogleich drei potenzielle Partner bei Nico angekommen. Und eine Aussage lässt etwas aufhorchen: Daniel hat Kondome im Gepäck!

Nachdem Erstankömmling Peter bereits die ersten Sympathiepunkte bei Nico und seiner Familie einsammeln konnte, trudelte auch Daniel ein. "Ich hoffe, dass Nico sich freut und denkt 'Wow, was für ein geiler Typ!'. Und Kondome habe ich mitgenommen – man weiß ja nie!", schmunzelt der Logistiker selbstbewusst im Einzelinterview. Ob das bei Nico so gut ankommt? Vom Inhalt in Daniels Koffer erfährt der Einkaufsassistent in der Modebranche jedenfalls erst mal nichts.

Daniel wird im Anschluss aber herzlich von Nicos Mutter und Stiefvater in Empfang genommen. Auch die Stimmung zwischen ihm und Konkurrent Peter scheint fürs Erste entspannt zu sein. Peter sieht in dem 26-Jährigen derweil auch noch keine Konkurrenz! "Ich glaube schon, dass ich bei Nico bessere Chancen habe als Daniel – vor allem wegen unseres gemeinsamen Hobbys", betont er. Die beiden Männer verbindet nämlich eine besondere Leidenschaft: Sie betreiben beide karnevalistischen Tanzsport.

