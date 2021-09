Es läuft zurzeit rund bei ihr! Lisa-Marie Schiffner (20) ließ ihre Fans zuletzt an ihrem Familienglück teilhaben: Denn die YouTuberin ist Anfang des Jahres ein weiteres Mal große Schwester geworden. Mit Geschwisterchen Nummer drei zählt Lisa-Maries Family nun schon sechs Personen – doch eine ist jetzt wohl noch hinzugekommen! Denn der Webstar teilte jetzt weitere freudige News mit ihren Followern: Sie ist wieder in festen Händen!

Ihr Liebesglück teilte Lisa-Marie auf Instagram mit ihren Fans: "Nach zweieinhalb Jahren als Single habe ich endlich jemanden kennengelernt, für den es absolut wert war, so lange zu warten" Sie sei noch nie so glücklich gewesen, denn keine Beziehung habe sich bisher so gesund angefühlt, fügte die Beauty hinzu: "Ihr wisst wie sehr ich mich nach einer besonderen Verbindung gesehnt habe."

Die Liebe hat Lisa-Marie offenbar zu einem Zeitpunkt gefunden, an dem sie am wenigsten damit gerechnet hatte: "In einem Moment, wo ich nach nichts gesucht habe, da war er plötzlich da und alles hat Sinn ergeben." Das Gesicht ihres Neuen zeigte sie ihren Followern allerdings noch nicht.

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner (m.) mit ihrer Familie

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrem neuen Freund

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin

