Matthias Höhn (25) zeigt sein Liebesglück ganz ungeniert! Anfang der Woche teilte der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller eine Fotoreihe mit einer unbekannten Dame namens Michelle und heizte damit die Spekulationen um eine neue Liebe an. Und tatsächlich: Gegenüber Promiflash bestätigte er kurz darauf, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat. Lediglich von einer festen Beziehung wollen die Turteltauben im Moment noch nicht sprechen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie superverliebt sind und ihr Glück ganz öffentlich teilen.

Auf dem Instagram-Profil einer gemeinsamen Freundin tauchten jetzt zwei Videos auf, die Matze und seine Liebste beim hemmungslosen Rumknutschen zeigen. Nach einem ersten Clip, auf dem der 25-Jährige noch zaghaft mit Michelle kuschelt und ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange drückt, geht es doch noch etwas wilder zu: Das Paar wird beim intensiven Zungenspiel gefilmt und genießt den leidenschaftlichen Kuss ganz offensichtlich mit geschlossenen Augen. Die Aufnahmen gefallen den beiden wohl ziemlich gut – denn: Sowohl der TV-Star als auch seine Liebste teilten sie in den eigenen Social-Media-Storys.

Lange kennen sich der Influencerin und seine Kusspartnerin allerdings noch nicht. Sie daten sich erst seit wenigen Wochen, haben allerdings das Gefühl, dass sie sich schon eine Ewigkeit kennen. "Die Zeit, die wir uns kennen, ist sehr intensiv gewesen und wirklich auch sehr, sehr schön", schwärmte Matthias im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhn und Freundin Michelle

Anzeige

Instagram / emmchuck Matthias Höhn und Michelle

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit Michelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de