Niedliche Einblicke von Jennifer Frankhauser (29)! Seit knapp zwei Jahren ist die Schwester von Daniela Katzenberger (34) mit ihrem Freund Steffen zusammen und scheinbar immer noch überglücklich. Mittlerweile wohnen sie nicht nur in einer gemeinsamen Wohnung, sondern haben sich auch schon Gedanken über eine Hochzeit und Kinder gemacht. Dass es in ihrer Beziehung ziemlich gut zu laufen scheint, machen sie aber auch immer wieder im Netz deutlich. Nun teilte Jenny einen süßen Urlaubsschnappschuss mit ihrem Liebsten.

Auf Instagram veröffentlichte die 29-Jährige ein Foto, das sie und Steffen am Meer zeigt. Während der Tattooliebhaber oberkörperfrei in der Sonne liegt, kuschelt sich Jenny liebevoll an seine Brust. Beide haben ihre Augen geschlossen und wirken sehr zufrieden. "Du bist mein Happy Place", schwärmte die Influencerin in der Bildunterschrift.

Mit diesem Post bringt Jenny auch die Herzen ihrer Fans zum Schmelzen. "Du siehst entspannt und glücklich aus. Schön zu sehen", kommentierte beispielsweise eine Userin. Eine andere schrieb: "Ihr zwei Hübschen, so schön."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Freund Steffen

