Bei Silvia Wollny (56) und ihrem Partner Harald (61) fliegen die Fetzen! In den neuen Folgen von Die Wollnys bekommen die Zuschauer wieder hautnah Einblicke in den Alltag der Großfamilie. Zwar wird in den kommenden Episoden unter anderem die süße Neuigkeit von Sarafina Wollnys (26) Schwangerschaft thematisiert – aber auch die Schattenseiten kommen nicht zu kurz. Bereits in der ersten Folge bekommen sich Silvia und Harald mächtig in die Haare!

Der Vorfall ereignet sich in der Küche: Harald besteht darauf, dass seine Fan-Tasse nicht mit dem anderen Geschirr in der Spülmaschine landet, sondern von Hand sauber gemacht wird. Für Silvia unverständlich – immerhin müsste sie dann wegen einem Teil extra Spülwasser einlassen. "Schatz, kannst du mir mal sagen, warum machst du mich so blöd von der Seite an und das schon seit Tagen?", kochen die Emotionen bei Silvia über und sie brüllt ihren Liebsten an.

Obwohl sich die beiden kurz darauf erst mal aus dem Weg gehen, ist das Thema noch lange nicht beendet. An der vollen Garderobe kommt es zum nächsten Drama. "Wieso motzt du mich an jeder Ecke an?", platzt es erneut aus Silvia heraus. Bahnt sich bei den beiden womöglich eine echte Krise an? Silvias Kids versuchen jedenfalls das Schlimmste zu verhindern. "Das geht so nicht, ihr müsst miteinander reden", fleht Sarafina.

Harald Elsenbast und Silvia Wollny

Silvia Wollny und Harald Elsenbast

Sarafina Wollny

