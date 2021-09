Die Freude über Kylie Jenners (24) baldigen Familienzuwachs ist groß! Nach wochenlangen Spekulationen bestätigte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nun endlich ihre Schwangerschaft. Die Influencerin erwartet nach Töchterchen Stormi (3) nun schon ihr zweites Kind von ihrem On-off-Freund Travis Scott (29). Doch nicht nur die werdenden Eltern sind ganz aus dem Häuschen. Im Netz freuen sich auch zahlreiche Promis und gratulieren Kylie zur Schwangerschaft!

Ganz vorne mit dabei ist natürlich die Familie der 24-Jährigen. Ihre Schwestern Kendall (25), Kim (40), Khloé (37) und Kourtney (42) kommentierten allesamt Kylies Instagram-Post. "Ich weine. Das ist so wunderschön", beteuerte Letztere. Doch auch Bella Hadid (24) verlieh ihrer Freude Ausdruck und hinterließ liebe Worte. "So schön! Ich heule! Die beste Mama, ich freue mich so für dich", schrieb das Model und war ebenso euphorisch wie ihre Schwester Gigi (26). "Mein Herz explodiert deinetwegen! Ich gratuliere!", jubelte die Freundin von Zayn Malik (28).

Doch auch männliche Promi-Kollegen melden sich in den Kommentaren mit Glückwünschen. Travis Barker (45), Blink 182-Drummer und der Partner ihrer Schwester Kourtney, postete unter anderem einen Herz-Emoji. Und auch der Kindsvater selbst meldete sich in den Kommentaren. Der Rapper hinterließ ebenfalls zahlreiche Herzen.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Getty Images Gigi Hadid und Bella Hadid im Februar 2020

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian in Italien

