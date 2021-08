Wird die kleine Stormi Webster (3) schon bald ein kleines Geschwisterchen haben? Schon seit einiger Zeit kursieren um Kylie Jenner (24) Schwangerschaftsgerüchte. Zusammen mit ihrem On-Off-Freund Travis Scott (29) soll die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit tatsächlich schon bald wieder Nachwuchs erwarten und sogar schon einen süßen Babybauch haben. Angeblich freuen diese Neuigkeiten eine Person ganz besonders: Kylies Tochter Stormi soll wegen des Familienzuwachses schon ganz aus dem Häuschen sein!

Das behauptete nun zumindest ein Insider gegenüber E! News. "Stormi weiß, dass ein Baby auf dem Weg ist und sie ist so aufgeregt", plauderte die Quelle aus. Kylie habe sich immer ein Geschwisterchen für die Dreijährige gewünscht – und nun soll die Vorfreude der Kleinen riesig sein. "Sie stellt eine Menge Fragen und will ständig Kylies Bauch anfassen, es ist wirklich niedlich", erzählte der Informant. Die werdenden Eltern seien überglücklich und könnten es kaum erwarten, dass sich ihre Familie vergrößert.

Doch nicht nur Stormi, sondern auch der Rest des Jenner-Kardashian-Clans freue sich mit der 24-Jährigen, wie ein Insider im Gespräch mit The Sun betonte – allen voran Kylies Mutter Kris Jenner (65). "Sie ist in Tränen ausgebrochen, als sie gehört hat, dass sie ein weiteres Enkelkind bekommt", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi auf Instagram

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner, US-Reality-TV-Stars

