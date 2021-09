Ronan Keating (44) kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Mit seiner Frau Storm hat der einstige

Boyzone-Frontmann zwei Kinder – einen vierjährigen Sohn und eine einjährige Tochter. Die drei Kids aus seiner ersten Ehe hingegen sind schon eine ganze Ecke älter. Erst Anfang des Jahres zeigte sich seine älteste Tochter Missy (20) in verführerischer Spitzenunterwäsche und unterstrich damit, dass sie inzwischen erwachsen geworden ist. Heute wird ihre jüngere Schwester Ali zudem schon 16 Jahre alt. Und zu diesem Anlass postete Ronan niedliche Fotos von sich und dem Geburtstagskind.

Via Instagram teilte der irische Sänger zwei seltene Schnappschüsse in Schwarz-Weiß, auf denen das Vater-Tochter-Duo zu sehen ist. "Alles Gute zum Geburtstag, mein kleines Mädchen. Sweet 16. Du wirst viel zu schnell erwachsen", schrieb er dazu. Für Alis weiteren Lebensweg hatte der stolze Papa auch ein paar Tipps parat: "Liebe, wer du bist. Bleib auf deinem Weg und halte dich an deinen Plan. Ich liebe dich", schloss Ronan seinen Post ab.

Mit drei Töchtern und zwei Söhnen ist der 44-Jährige bestens bedient. Mehr Kinder sollen es laut Ronan nicht werden. Aus diesem Grund hat er sich sogar sterilisieren lassen, wie er Ende 2020 gegenüber Good Morning Britain ausgeplaudert hatte. Der Anstoß zum Eingriff kam von seiner Frau – und zwar mit den Worten: "Es ist wohl an der Zeit, dass du dich durchknipsen lässt!'"

Instagram / missyykeating Missy Keating, Model

Instagram / rokeating Ronan Keating und seine Tochter Ali

Instagram / rokeating Storm und Ronan Keating mit ihren Kindern Cooper und Coco

