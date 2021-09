Großer Schock für die The Biggest Loser-Familie. Jack Handl nahm 2012 an dem Abnehmformat teil und sagte seinem Übergewicht damals den Kampf an. Seine 142 Kilogramm ließ er schnell hinter sich und schaffte es in acht Monaten, sage und schreibe 66 Kilo abzunehmen. Damit sicherte sich der Musiker nicht nur ein neues Lebensgefühl, sondern auch den Show-Sieg. Doch nun machen furchtbare Nachrichten die Runde: Jack ist unerwartet gestorben.

Die offizielle Instagram-Seite der Produktion macht die Todesnews nun öffentlich: "Jack Handl, der Gewinner von 'The Biggest Loser 2012' ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Jack." Details über sein Ableben sind nicht bekannt. Der Bayer hat sich Jahre nach seiner Teilnahme aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dem Trauerpost zufolge wurde er 56 Jahre alt. Camp-Chefin Christine Theiss (41) widmet dem Verstorbenen einen eigenen Post. "Leider wurdest du vor wenigen Tagen in deiner neuen Heimat Thailand viel zu früh aus dem Leben gerissen", richtet sie sich direkt an Jack. Sie wünsche seiner Frau und seiner Familie in der schweren Zeit Kraft.

Auch unter dem Beitrag tummeln sich innerhalb von Minuten zahlreiche Beileidsbekundungen. Die ehemalige Kandidatin Chanté schreibt: "Ich kannte ihn nicht aber mein aufrichtiges Beileid an Familie und Freunde." Ihre einstige Mitstreiterin Melissa drückt ebenfalls ihr Mitgefühl aus: "Mein aufrichtiges Beileid an die Familie und Freunde."

Instagram / chante_thebiggestloser2021 "The Biggest Loser"-Kandidatin Chantè

Dr. Christine Theiss

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

